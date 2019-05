Messina, ex provincia in paralisi: mancano i fondi, si dimette il dirigente

10 Maggio 2019 14:55

Messina, Palazzo dei Leoni in crisi finanziaria e paralisi amministrativa, il Dirigente facente funzione del settore viabilità ed edilizia scolastica, dott. Franco Roccaforte, rimette l’incarico

Prosegue la grave situazione di difficoltà della Città metropolitana di Messina che impedisce all’Ente di poter programmare e realizzare l’attività tecnica ed amministrativa. L’impossibilità di approvare i bilanci, per la grave criticità finanziaria, ha determinato la paralisi amministrativa e, sulla base delle oggettive difficoltà attuali, il Dirigente facente funzioni del settore Viabilità ed Edilizia solastica, dott. Francesco Roccaforte, ha ufficialmente rimesso il proprio mandato.

“La paralisi amministrativa che costringe l’Ente ad operare in regime di gestione provvisoria, – ha dichiarato il Dirigente Roccaforte – impedisce l’attivazione delle procedure di appalto e di esecuzione degli interventi da programmare o già definiti, nell’ambito del Masterplan e di altri programmi a valenza regionale e nazionale. Si rischia di perdere o di veder bloccati investimenti pari, nell’immediato, a circa 44.500.000 di euro ed a medio termine a circa 132.000.000 di euro nel settore delle strade provinciali e dell’edilizia scolastica. In queste condizioni le attività in corso nei settori dell’edilizia scolastica e della viabilità, e quelle portate avanti durante il 2018, con la redazione di oltre 60 progetti cantierabili e con lo svolgimento di circa 50 procedure di gara d’appalto, risultano praticamente vanificate, tanto che non ha senso continuare a mantenere un incarico, che era stato motivato con l’obiettivo dichiarato di coordinare ed accellerare l’attuazione dei programmi di finanziamento”.

