Messina, elezioni Unime: Fare per Cambiare conquista due seggi a Scienze Politiche

16 Maggio 2019 18:04

Elezioni Università di Messina: Fare per Cambiare conquista due seggi al Dipartimento di Scienze Politiche

La prima sfida elettorale di Fare Per Cambiare si è conclusa con un successo.

Il 20% dei votanti del Dipartimento di Scienze Politiche hanno scelto la lista Maestrale, guidata da Fare Per Cambiare. 2 i seggi conquistati dal gruppo dalla F bianca, che, alla prima sfida elettorale, è riuscita ad eleggere in Consiglio di Dipartimento: Fabrizio Manfredi e Fatima Ezzahra Ban El Haq, due piene espressioni della composizione di un gruppo che da 2 anni è presente in città e da qualche mese ha fondato la sua sezione Universitaria, condividendo un obiettivo ed una visione comune, quella del rilancio del territorio ripartendo da chi quel territorio, quel contesto, quel luogo, lo vive ogni giorno.

“La strada è ancora lunga e gli impegni da portare a termine tanti con un contesto che non è certo dei migliori, ma questo risultato ci conferma quanto sia necessaria un azione continuativa che porti a dei risultati effettivi, e questo è quello che Fare Per Cambiare porterà avanti nei 2 anni di mandato, sciogliendo diversi nodi e riportando in carreggiata un Dipartimento che può e deve esprimere il meglio di sé!”- dichiara l’associazione.

Le 5 proposte di Fare per Cambiare

Miglioramento dei Corsi Magistrali: dei Corsi Magistrali di qualità garantiscono una formazione di qualità, permettendo agli studenti di proseguire i loro studi all’interno dell’Università di Messina senza essere costretti ad “emigrare” in cerca di offerte formative migliori, ciò genererebbe altresì attrattività e prestigio non solo per l’Università ma per la città tutta, in tal senso sono già stati raccolti i dovuti dati e le soluzioni attuative risultano in corso di realizzazione

Aule autogestite: maggiori Aule Autogestite e meglio attrezzate, che consentano agli Studenti di poter meglio studiare all’interno del proprio Dipartimento, anche con prolungamento degli orari di chiusura.

Istituzionalizzazione degli appelli di Marzo e Maggio: basta con le battaglie annuali per 2 appelli che ogni anno si dimostrano fondamentali! Gli appelli di Marzo e Maggio hanno dimostrato essere utili e funzionali, perché non istituzionalizzarli?

App UniMe: un app che porti l’intero sistema di gestione Esse3 su smartphone, così da poter avere la propria vita universitaria a portata di tap. “Siamo già in contatto con gli enti preposti

Un calendario accademico condiviso: Mettere insieme le esigenze, le idee, le proposte di Docenti e Studenti, le due categorie che fanno ogni Dipartimento, farlo tramite la stesura condivisa del documento che scandisce ogni anno accademico, il calendario accademico. Studenti e Docenti devono comunicare e lavorare insieme, solamente in questo modo sarà possibile raggiungere l’unico obiettivo comune: un insegnamento funzionale, competitivo e di successo!”..

I prossimi 2 anni vedranno il Dipartimento di Scienze Politiche protagonista di questa serie di proposte ed interventi, proposte ed interventi che ci impegniamo a perseguire per il bene del Dipartimento, per arricchire, migliorare e rendere più competitiva la formazione universitaria.

Valuta questo articolo