Messina: Diandra Sava è risultata vincitrice del premio Paolo Giaccone

18 Maggio 2019 19:30

Messina: Diandra Sava, brillante neolaureata in Giurisprudenza nell’Ateneo messinese, è risultata vincitrice del premio Paolo Giaccone

La Dott.ssa Diandra Sava, brillante neolaureata in Giurisprudenza nell’Ateneo messinese, è risultata vincitrice del premio Paolo Giaccone, per tesi di laurea, destinato a dottori in Medicina e in Giurisprudenza degli Atenei di Palermo, Messina, Enna, Catania. La Dott.ssa Sava ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la propria tesi di laurea in Diritto Penale dal titolo “L’attività medica d’equipe” (relatrice prof.ssa Simona Raffaele), discussa nell’anno accademico 2017/2018. Il Lions Club Palermo Host ha istituito il premio allo scopo di onorare la memoria del proprio Socio, Prof. Dott. Paolo Giaccone, caduto per mano mafiosa nell’adempimento del proprio dovere.

