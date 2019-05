Messina, giro di vite della Polizia sugli esercizi commerciali: denunciato titolare di un autolavaggio del centro

27 Maggio 2019 14:15

Maxi controlli della Polizia a Messina: denunciato titolare di un autolavaggio del centro città

La Polizia nell’ambito dei controlli amministrativi ad esercizi commerciali, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale sezione Annona e i tecnici della prevenzione del SIAN – A.S.P., ha effettuato alcuni sopralluoghi nella zona centrale di Messina. Tra gli altri, è stato sottoposto a controllo un autolavaggio all’interno del quale sono state rilevate violazioni di disposizioni di natura amministrativa e penale. In particolare, sono state irrogate sanzioni fino a 4,500 euro e, durante le stesse operazioni, è emerso che l’erogazione dell’acqua utilizzata per il lavaggio non avvenisse regolarmente ma tramite collegamento abusivo alla rete idrica pubblica. Pertanto, il titolare dell’autolavaggio è stato denunciato per furto.

