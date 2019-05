Talpe sulle indagini di Messina Denaro: il colonnello della Dia resta in carcere

3 Maggio 2019 20:23

Il Tribunale del riesame conferma l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il colonnello della Dia di Caltanissetta

Il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in cercare nei confronti del tenente colonnello della Dia di Caltanissetta Alfio Marco Zappalà. L’ufficiale dei carabinieri era stato arrestato tre settimane fa nell’ambito dell’indagine su presunte talpe del boss Matteo Messina Denaro. Insieme a Zappalà erano finiti in carcere anche l’appuntato dell’Arma Giuseppe Barcellona e l’ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, recentemente rimesso in libertà con un provvedimento del tribunale di Palermo.

