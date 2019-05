Messina, De Luca rompe il silenzio elettorale: “non votate Saverio Romano, appartiene ad una cupola politica che ha messo in ginocchio la Sicilia” [VIDEO]

25 Maggio 2019 19:15

Messina, De Luca rompe il silenzio elettorale promuovendo Dafne Musolino e scagliandosi contro Saverio Romano che lo querela immediatamente

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non finisce di stupire ed in un video postato su facebook promuove la candidata di Forza Italia, nonchè assessore della sua Giunta, Dafne Musolino, scagliandosi contro “i pupari della politica siciliana”. Nel breve “spot” De Luca si scaglia anche contro Saverio Romano, candidato nelle stesse liste di Musolino, accusato di appartenere ad una “cupola politica che ha messo in ginocchio la Sicilia”. Non è tardata la reazione dello stesso Romano: “sporgerò immediatamente querela nei confronti del Sindaco di Messina, che in un video si è rivolto a me in modo grave e diffamatorio, ai limiti della calunnia. De Luca si è permesso di accostarmi ad un sistema anzi ad una cupola di ‘pupi e pupari’ da cui lui vorrebbe liberare la Sicilia. Avrà modo di spiegarne le ragioni innanzi alle autorità competenti”.

