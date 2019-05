Messina, vertice a Palazzo dei Leoni: De Luca riunisce i rappresentanti dei Gal in Sicilia

21 Maggio 2019 16:51

Il sindaco metropolitano di Messina riunisce i presidenti e i responsabili di Piano di tutti i Gal siciliani: da Palazzo dei Leoni l’appello ai deputati regionali e alla futura rappresentanza europea

Il Sindaco della Città Metropolitana di Messina dott. Cateno De Luca, giovedì 23 maggio alle ore 12.00, presso la sala Boris Giuliano (ex sala Giunta) di Palazzo dei Leoni, incontrerà i Presidenti ed i Responsabili di Piano di tutti i GAL (Gruppi di azione locale) siciliani. La riunione è volta a lanciare un appello alla Deputazione regionale e alla futura rappresentanza europea affinché vengano riconosciute le esigenze dei GAL per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e per il riconoscimento di maggiori ruoli e capacità decisionali per la quota territorializzata del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020.

