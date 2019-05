Messina: auto si ribalta, spettacolare incidente in via Gerace [FOTO]

19 Maggio 2019 20:46

Messina: spettacolare in via Gerace all’incrocio con via dei Mille, auto ribaltata. Per fortuna nessun ferito

Paura a Messina nel pomeriggio di oggi per via di uno spettacolare incidente stradale in via Gerace all’incrocio con via dei Mille. Nel sinistro tra una Peugeot ed una Panda, quest’ultima si è ribaltata. Per fortuna nessun ferito. Sul posto i medici del 118, la polizia municipale ed i vigili del fuoco.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo