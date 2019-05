Messina: arrestato un giovane pusher [DETTAGLI]

18 Maggio 2019 15:52

Messina: eseguita dai Carabinieri un’ordinanza applicativa di collocamento in comunità per un giovane pusher

Nella mattinata, i Carabinieri della Stazione di Patti, hanno arrestato un giovane del luogo, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Messina poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante della cessione destinata a minori. Le indagini che hanno condotto al provvedimento cautelare sono state avviate dai militari della Stazione Carabinieri di Patti che, nel mese di dicembre del 2018, avevano deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica il giovane poiché sorpreso, nei pressi di un istituto scolastico della zona, in possesso di 8 grammi di hashish, già frazionato e corrispondente a circa 44 dosi medie singole. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso un Comunità del capoluogo peloritano.

Valuta questo articolo