Messina, una passeggiata in collina alla scoperta delle rete idrica della città: escursione alle Bocche delle Santissima con Amam e Club Alpino

3 Maggio 2019 15:02

Iniziativa aperta a tutti coloro che vogliano conoscere il percorso dell’acqua che alimenta la rete idrica della città di Messina, la passeggiata in collina prenderà il via da Fiumedinisi

Una giornata all’insegna del benessere condiviso con la natura, quella programmata da AMAM SPA e Club Alpino Italiano per la prossima domenica 5 maggio, con partenza alle ore 07:30 da Piazza Università (Messina), alla scoperta delle fonti dell’Acquedotto della ‘Santissima’, di quelle ‘Bocche d’acqua’ che si svelano a conclusione di un percorso naturalistico di notevole bellezza, specie nel periodo primaverile, facilmente accessibile ad adulti e bambini, alle famiglie e a quanti fossero interessati a trascorrere una domenica istruttiva e salutare.

Questa sera (Venerdi 3 maggio), alle ore 19:00, nella sede del C.A.I. di Messina, in via Natoli n°20, saranno fornite anticipazioni sugli aspetti salienti dell’escursione e del percorso naturalistico proposto ed altresì i cenni sul sistema di convogliamento dell’acqua della Santissima che alimenta la rete idrica cittadina, che poi domenica saranno via via illustrati dai responsabili del C.A.I. e dai tecnici dell’AMAM che parteciperanno all’escursione.

“Abbiamo voluto organizzare un evento aperto alla partecipazione di tutti i cittadini e abbiamo scelto la domenica perché è il giorno in cui anche le famiglie si ritrovano e possono condividere esperienze costruttive come questa – annuncia l’Amministratore Unico di AMAM, Salvo Puccio – in cui alla bellezza dei luoghi, alla salubrità della natura e alla dimensione sociale dell’escursione può unirsi anche l’aspetto della conoscenza ‘sul campo’ di come funzioni un acquedotto, di quanto sia complesso, faticoso, riuscire a gestirlo in modo ottimale e anche di quanto sia prezioso il bene ‘acqua’ e di come molte cattive abitudini vadano mutate, con senso civico, a beneficio di tutti”.

Valuta questo articolo