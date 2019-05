Messina, ultimo appuntamento con Alta Fedeltà: il mercatino del vinile alla Stanza dello Scirocco

8 Maggio 2019 17:48

Ultimo appuntamento a Messina con Alta Fedeltà: una giornata interamente dedicata agli appassionati e ai neofiti del vinile

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni invernali, ritorna il quarto e ultimo appuntamento della stagione con “Alta Fedeltà”: una giornata interamente dedicata agli appassionati e ai neofiti del vinile, un formato che ha segnato la storia della musica e che, negli ultimi anni, è tornato prepotentemente in auge fra gli amanti del suono analogico: il disco in vinile.

Come da consuetudine, l’evento si svolgerà all’interno dell’associazione culturale “La stanza dello scirocco” che si trova a Messina in Via del Vespro n. 108 dalle ore 17.00 alle 21.00.

L’evento nasce da un’idea di Francesco Bonaccorso (DJ e Videomaker) e Mario Mantineo (ass. Culturale la stanza dello scirocco), è senza scopo di lucro ed è gratuito per gli espositori e i partecipanti.

Saranno presenti diversi e nuovi espositori selezionati tra DJ, collezionisti e commercianti della città con Vinili nuovi, usati e giradischi nuovi o usati. Per i visitatori che vorranno vendere, scambiare o sbarazzarsi di qualche disco della propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato.

Nel corso della giornata si ascolteranno tanti dischi ed un esperto di hi-fi sarà pronto a dare tutti i consigli necessari a chi vorrà avvicinarsi a questo mondo.

Info: Francesco Bonaccorso 393-97 94 304

