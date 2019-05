Messina: al Mercato Muricello il reading “Raccolta In…differenziata”

14 Maggio 2019 10:23

L’incontro al Mercato Muricello di Messina avrà per tema la lettura e la riflessione incentrate su tutto ciò che rappresenta lo scarto, il riciclo, il riuso

Si terrà mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 18:30, al Mercato Coperto Muricello il reading “Raccolta In… differenziata”. L’incontro avrà per tema la lettura e la riflessione incentrate su tutto ciò che rappresenta lo scarto, il riciclo, il riuso; tematiche sollecitate dall’iniziativa di una delle isole ecologiche, gestite dalla Messina Servizi Bene Comune, di raccogliere i libri “buttati” e metterli a disposizione di coloro che volessero leggerli gratuitamente. Ispirati dal saggio di Alessandro Zaccuri, Non è tutto da buttare. Arte e racconto della spazzatura (Editrice La scuola), dopo i saluti iniziali e l’ascolto della testimonianza di alcuni operatori della Messina Servizi Bene Comune, i partecipanti potranno leggere i testi brevi, ispirati al tema dello scarto, che sceglieranno di portare con sé e condividere in occasione dell’incontro. L’ingresso è libero ma è gradita le prenotazione per la lettura all’indirizzo email terremotidicarta@gmail.com.

Valuta questo articolo