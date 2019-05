Messina: 45enne arrestato per furto di metano

6 Maggio 2019 18:05

Messina, l’uomo è ritenuto responsabile di furto aggravato poiché prelevava gas-metano dalla rete di distribuzione in maniera abusiva

Questa mattina, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Falcone e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” hanno arrestato G.M., di 45 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato poiché prelevava gas-metano dalla rete di distribuzione in maniera abusiva.

In particolare, all’esito di una perquisizione domiciliare, i militari hanno accertato la manomissione dei sigilli del contatore del gas nell’abitazione dell’uomo. Avvalendosi del supporto dei tecnici della società fornitrice, hanno constatato che era stato illecitamente istallato, a monte del contatore, un by-pass al fine di prelevare fraudolentemente il gas metano per rifornire l’abitazione. Sono in corso accertamenti finalizzati a quantificare il volume del gas illecitamente prelevato dall’arrestato ed il corrispettivo valore economico sottratto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del Sost. Proc. di turno, dottor Alessandro Lia, della Procura della Repubblica di Patti, in attesa del giudizio direttissimo.

