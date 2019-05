Messina: 18enne arrestato per tentata rapina [DETTAGLI]

18 Maggio 2019 15:40

Messina: condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale: 18enne arrestato dai Carabinieri

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato un giovane del luogo, ritenuto responsabile di tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di C.F.M., di 18 anni. Il giovane è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, per fatti commessi a Merì (ME), la notte del 10 novembre 2015.

Il provvedimento definitivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali e scaturisce da un procedimento penale relativo ad una tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessa a Merì all’interno del locale Municipio. In particolare, nel novembre 2015, i militari della Stazione di Merì, a seguito di alcuni furti verificatisi all’interno del Comune di Merì in arco notturno, svolsero una serie di mirati servizi volti a scoprire e individuare gli autori di tali azioni predatorie. La notte del 10 Novembre 2015, l’Arma di Merì, infatti, colse in flagranza di reato il predetto, all’epoca minorenne, in concorso con altro soggetto, maggiorenne, all’interno del Comune di Merì mentre trafugava all’interno dei distributori automatici. Il giovane venne denunciato in stato di libertà per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto aveva opposto resistenza ai militari. I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, nella mattinata odierna, hanno provveduto a notificare il provvedimento definitivo al giovane. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso l’I.P.M. di Acireale in regime di detenzione carceraria a disposizione dell’A.G. mandante.

