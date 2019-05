Matrimonio finito in rissa, sposa scoperta in macchina con un invitato: “mai visto nulla di simile”

21 Maggio 2019 08:48

Le confessioni di Luca, fotografo romano, su un matrimonio finito malissimo

Ogni notte su Rai Radio2 c’è un programma, i Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che raccoglie le storie e le confessioni dei vari ascoltatori che telefonano allo storico 063131.

Tra le varie chiamate arrivate nel corso della notte, spicca quella di Luca, fotografo romano, che ha raccontato la cosa più strana che gli sia mai capitato di vedere nel corso di un matrimonio: “Durante un matrimonio, svariati anni fa, non si trovata la sposa al ristorante. Tutti la cercavano, nemmeno io capivo dove fosse finita. Poi a un certo punto si sono accorti che era in macchina con un invitato. Il matrimonio era vicino Roma. C’è stato un lancio di oggetti e roba varia, il matrimonio è diventato una grossa rissa. Io ho smesso di fare fotografie, mi sono fermato, ho iniziato a guardarli stupito. Mi è capitato molte volte di assistere a cose strane con il lavoro che faccio, ma mai così, Per fortuna mi avevano già pagato. Poi il lavoro sono venuti a ritirarlo i genitori dello sposo e non li ho mai più sentiti. Credo che la cosa sia finita molto male. Un’altra volta, in un altro matrimonio, stavo facendo il mio lavoro, è venuta verso di me un’invitata, mi ha sussurrato che mi aveva messo un bigliettino nella giacca e si è allontanata. C’era scritto che voleva incontrarmi e mi aveva lasciato il suo numero. Ho alzato gli occhi e l’ho ritrovata seduta al tavolo vicino a suo marito”.

Valuta questo articolo