13 Maggio 2019 08:34

Investimenti di Cosa Nostra sull’asse Milano-Palermo: in arresto 6 persone

La guardia di finanza ha fatto luce sugli investimenti di Cosa Nostra sull’asse Milano–Palermo, arrestando 6 persone.

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione con lo Scico, coordinati dalla locale Direzione distrettuale antimafia, in forza di un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, stanno eseguendo 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di 2 società.

