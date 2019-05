Mafia, in Sicilia arrivano 18 milioni per il recupero dei beni confiscati: fondi anche per due immobili a Messina

30 Maggio 2019 14:12

Fondi del Pon Legalità in Sicilia, in arrivo quasi 18 milioni di euro per i progetti di recupero degli immobili confiscati alla mafia, 1.4 milioni anche per due immobili in provincia di Messina

In arrivo in Sicilia i fondi del Pon Legalità, con i quali il Viminale finanzia il recupero degli immobili confiscati alla mafia. Si tratta in totale di 17,97 milioni che serviranno a restituire alla collettività 18 immobili che ospiteranno progetti di utilità sociale. Due degli immobili sono a Messina: si tratta di beni confiscati a Roccalumera e Capo d’Orlando e per i quali sono stati finanziati 1,4 milioni. Il resto dei fondi andrà a Vittoria (Ragusa), dove sarà allestito un centro per giovani a rischio e per ragazzi usciti dai circuiti penali; nel comune di Borgetto (Palermo) per un centro per donne vittime di violenza; ad Alcamo (Trapani) per un centro per l’assistenza di minori. Nella provincia di Catania sono stati finanziati cinque progetti per un valore di 5,1 milioni; in provincia di Palermo sette per 8,1 milioni; uno a Siracusa per 836mila euro; uno in provincia di Trapani ad Alcamo per 800mila euro; uno in provincia di Agrigento (Menfi) per 70 mila euro.

