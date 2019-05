Maestra arrestata per maltrattamenti in Calabria, Marziale: “ogni aula di asilo e scuola primaria sia dotata di sistemi di videosorveglianza”

25 Maggio 2019 14:46

Maestra arrestata a Lamezia Terme per maltrattamenti su minori, Marziale: “da oggi lavorerò affinché ogni aula di asilo e scuola primaria di primo grado sia dotata di sistemi di videosorveglianza”

“Sono stato sempre contrario alla trasformazione della aule scolastiche in una sorta di ‘grande fratello’ e per questo ho puntato sulla prevenzione agevolando, insieme all’Ordine degli Psicologi della Calabria, l’applicazione della legge sullo Stress Lavoro Correlato. L’obiettivo è individuare eventuali disagi di qualche docente legati all’usura emotiva che il mestiere inevitabilmente cagiona ma, davanti al reiterarsi di episodi di violenza sui bambini, da oggi lavorerò affinché ogni aula di asilo e scuola primaria di primo grado sia dotata di sistemi di videosorveglianza. Viene prima la tutela dei minori e solo dopo il rispetto della privacy”. E’ quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, nell’apprendere “che una maestra è stata posta ai domiciliari dai Carabinieri di Lamezia Terme per maltrattamenti su ignari piccolini”.

