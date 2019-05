Locri, giovedì la presentazione del libro di Vincenzo Cataldo sui Martiri di Gerace

21 Maggio 2019 22:00

Sarà presentato giovedì 23 maggio presso la Biblioteca Comunale “Gaudio Incorpora” di Palazzo Nieddu Del Rio alle ore 16:30, il saggio-inchiesta di Vincenzo Cataldo dal titolo “Storie di idee e di rivoluzioni. Il 1847-’48 in Calabria e i Cinque Martiri di Gerace” (Laruffa Editore). Vincenzo Cataldo con rigore scientifico ricostruisce le vicende che hanno interessato un moto rivoluzionario capitanato da cinque intellettuali della Locride teso a chiedere al re Ferdinando II di Borbone la concessione della Costituzione e di altre istanze di carattere sociale. I Cinque dopo un processo affrettato furono fucilati dai soldati borbonici nella Piana di Gerace il 2 ottobre 1847 e i corpi dispersi. Vincenzo Cataldo attraverso una ricostruzione storica attenta e grazie anche alle indagini compiute dalla Procura di Locri e dalla Polizia Scientifica, ipotizza la probabile identificazione dei corpi dei giovani martiri. «Un ritrovamento del tutto fortuito – ha dichiarato l’autore del libro – che finalmente getta un po’ di luce sui probabili resti dei cinque patrioti rinvenuti in una fossa comune posta in un convento di Gerace». All’incontro parteciperanno il Sindaco di Locri Giovanni Calabrese, il Procuratore della Repubblica di Locri Luigi D’Alessio, il Presidente del Tribunale di Locri Rodolfo Palermo, il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Locri Nicola Enzo Crimeni e l’autore Vincenzo Cataldo. L’evento sarà moderato da Domenico Capponi dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Appuntamento quindi a giovedì 23 maggio alle ore 16:30 presso Palazzo Nieddu Del Rio di Locri.

