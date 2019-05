Locri, l’Amministrazione comunica le modalità per la composizione dei seggi per le Elezioni Europee

1 Maggio 2019 14:10

Locri, l’Amministrazione comunica le modalità per la composizione dei seggi per le elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio

L’Amministrazione Comunale di Locri rende note le modalità della selezione degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le Elezioni del Parlamento Europeo di Domenica 26 maggio 2019.

La copertura dei posti disponibili avverrà tramite sorteggio giorno 06 maggio 2019 presso la Sala del Consiglio Comunale, secondo le seguenti modalità:

– Ore 8.30: inizio operazioni di registrazione dei presenti

– Ore 10.00: inizio operazioni di sorteggio per la composizione dei seggi.

Per essere sorteggiati è necessario essere già iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, dando priorità a chi è in stato di disoccupazione, inoccupazione o studente non lavoratore. Nel caso in cui non ci dovesse essere un numero di cittadini congruo a garantire la copertura di tutti i posti, si ricorrerà al sorteggio attraverso l’Albo degli iscritti. Si specifica, infine, che i sorteggiati dovranno essere presenti in Sala Consiglio al momento dell’estrazione.

