Lipari, affidato in prova non rispetta le prescrizioni: 27enne finisce in carcere

16 Maggio 2019 16:58

Lipari (Messina): 27enne in affidamento in prova non rispetta le prescrizioni, giovane finisce nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Lipari, hanno arrestato il 27enne R.S., originario di Lipari, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della pena emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Messina.

I militari dell’Arma hanno accertato che il giovane, che si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sin dal settembre del 2016, a seguito di cumulo di pena per reati contro la persona, non ha rispettato le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria ed in più circostanze si è reso responsabile del mancato rientro a casa. Di tali episodi i Carabinieri hanno prontamente informato il Magistrato di Sorveglianza di Messina, che ha emesso il provvedimento di revoca del beneficio e disposto l’arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

