le scuole calabresi vincitrici del concorso nazionale GIOTTO La Matita delle Idee

La scuola dell’Infanzia Gallico Marina di Reggio Calabria è la vincitrice regionale, mentre la scuola primaria Melia di San Giorgio Morgeto ha primeggiato nella votazione online

“Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea un’armonia”, questo il titolo che ha coinvolto più di mille scuole dell’infanzia e primarie di tutta Italia grazie a GIOTTO La Matita delle Idee, il concorso promosso da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed affini. Un’edizione che ha portato i piccoli, insieme ai loro insegnanti, a sperimentare, interpretare e poi dare forma al concetto di armonia attraverso la realizzazione di un elaborato: migliaia i lavori portati al vaglio della giuria, proposte di ottima qualità che hanno reso dura la scelta finale.

Quest’edizione del concorso, oltre al vincitore assoluto – la Scuola Primaria Giovanni Pascoli di Grezzana (VR) che si è aggiudicata un’aula creativa del valore di 25mila euro – ha visto una grande novità: i premi regionali. La giuria ha infatti assegnato un riconoscimento speciale per ogni regione (ad esclusione del Veneto, già vincitore assoluto), un’idea in più per stimolare la creatività di un numero sempre maggiore di piccoli artisti.

Tra tutti gli elaborati giunti dalla Calabria è così stato scelto il vincitore regionale: la scuola dell’Infanzia Gallico Marina di Reggio Calabria con “The power of harmony”. L’albero realizzato da questa scuola è stato in grado di raccontare e restituire l’armonia progettuale e concreta di un’opera che si ispira dalla natura ma si realizza attraverso molteplici materiali e tecniche pittoriche. Il risultato non è una copia del celebre albero di Klimt ma un lavoro originale e unico.

Non solo, la Calabria ha avuto un ulteriore riconoscimento. Il concorso prevedeva infatti anche una votazione online e tra le opere giunte da tutta Italia, la prescelta dal pubblico da casa è risultata, con quasi 3mila voti, “In armonia con Pinocchio” della scuola primaria Melia di San Giorgio Morgeto (RC).

Per entrambe le scuole – come per tutte le vincitrici regionali d’Italia – una fornitura completa di prodotti per dare forma alla creatività grazie ai kit GIOTTO Art Lab, le speciali confezioni che racchiudono carta, colla, colori e una fantastica guida alla creatività realizzata da illustratori professionisti. In più, per la prima classificata regionale, anche una mini biblioteca Fabbri Editori.

Ma le novità e gli stimoli proposti da FILA non finiscono e le nuove edizioni dei premi dedicati alle scuole sono quasi pronte per essere lanciate. Tutti gli aggiornamenti sul webzine DiarioCreativo.

