31 Maggio 2019 21:24

Reggio Calabria: i lavoratori del Comune di San Luca salutano e ringraziano il Commissario Gullì e Stefano Princi dell’Uiltemp

“Corre l’obbligo da parte nostra salutare e ringraziare pubblicamente il Dottore Salvatore Gullì che ha guidato il nostro Comune nelle vesti di Commissario Straordinario. Lavorando a testa bassa in stretta sinergia con la nostra sigla sindacale, Uiltemp, dove tutti noi lavoratori ex Lsu Lpu siamo iscritti , ha lasciato un segno indelebile”, è quanto scrive in una nota il delegato dei lavoratori Domenico Falcomatà. “Il Commissario Gullì ci aveva promesso che avrebbe chiuso la propria esperienza a San Luca con delle sorprese e puntualmente , grazie anche all’esperienza del Segretario comunale Dott. Ientile è l’ Ingegnere Catanzariti, è stato di parola realizzando la stabilizzazione di quattordici padri e madri di famiglia del nostro paese. Ancora un grazie va al nostro Segretario Uiltemp e amico Stefano Princi, per il suo impegno e la sua determinazione che hanno permesso la realizzazione di tutto ciò. Infine un grazie a tutti noi che con umiltà abbiamo avuto la pazienza di aspettare continuando a svolgere con impegno il nostro dovere. Approfittiamo per augurare buon lavoro al neo Sindaco Bartolo e a tutta la sua squadra”, conclude.

