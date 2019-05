Klaus Davi: “A San Luca trionfa la democrazia, missione compiuta”

27 Maggio 2019 18:27

Elezioni San Luca: Bruno Bartolo è il nuovo sindaco. Klaus Davi: “Trionfa la democrazia“

“Il voto a San Luca è stato un trionfo della democrazia, la missione è compiuta. Mi sono candidato un anno fa con l’obiettivo di riportare la legalità e il diritto nell’indifferenza generale della politica, dei media e delle istituzioni romane. Sono riuscito nel mio intento. Ora c’è un nuovo sindaco, il mio amico Bruno Bartolo, che governerà nei pieni poteri, quindi il mio intento è riuscito. Voglio ringraziare in primis il prefetto Michele Di Bari che in tutti questi mesi ci è stato molto vicino. Ovviamente anche tutta la mia squadra, che è venuta per dare a questa terra una mano per svoltare. Un gesto bellissimo, un segnale chiaro a un Paese che accetta con cinismo e crudeltà che ci sia una terra dimenticata come la Calabria. A tutti loro va la mia gratitudine, in particolare a Carlo Tansi, Giuseppe Brugnano, Benedetto Zoccola, Giuseppe Silvaggio , Adelina Rombolà, Luigi Vaccaro, Nicolina Corigliano e Alberto Micelotta. Non c’è nessuno sconfitto perché ha vinto San Luca!”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, candidato sindaco a San Luca (RC), al termine dello spoglio elettorale.

Valuta questo articolo