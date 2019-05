Karate: la reggina Rossella Zoccali conquista la Medaglia di Bronzo ai Campionati Nazionali Universitari

28 Maggio 2019 23:00

Rossella Zoccali, atleta della SGS Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, allenata dal Maestro Riccardo Partinico, ha difeso i colori del CUS Messina ed ha conquistato una prestigiosa Medaglia di Bronzo

Si è svolto a l’Aquila il Campionato Nazionale Universitario di Karate 2019. Un podio di livello internazionale nella specialità Kumite, categoria kg. 55, con le atlete Sonia Sahara Maffini (1° posto), Francesca Cavallaro (2° posto), Rossella Zoccali ed Elenora Lanzoni (3°posto ex aequo), tutte protagoniste ai recenti Campionati Italiani Assoluti ed impegnate nelle tappe mondiali “Premier League” e “Serie A”, valide per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze, studentesse universitarie, hanno dato lustro alla manifestazione con prestazioni di altissimo livello tecnico. Rossella Zoccali, atleta della SGS Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, allenata dal Maestro Riccardo Partinico, ha difeso i colori del CUS Messina ed ha conquistato una prestigiosa Medaglia di Bronzo perdendo l’incontro, con il punteggio di 5 a 4, contro la campionessa italiana Sonia Sahara Maffini del CUS Bergamo e vincendo la finale per il terzo posto, con il punteggio di 2 a 0, contro l’atleta Francesca Arduini del CUS Parma.

Valuta questo articolo