Italia al voto per le europee ed amministrative: da domani notte entra in vigore il “silenzio elettorale”

23 Maggio 2019 09:20

Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle 23, si svolgono le consultazioni per la scelta di 76 europarlamentari, e in più di 3.800 Comuni si rinnovano i Sindaci ed i Consigli comunali. In Piemonte si vota per la scelta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Per la tornata elettorale delle europee e delle amministrative del 26 maggio, dalla mezzanotte di Venerdì 24 maggio 2019 entra in vigore il cosiddetto ‘silenzio elettorale’. La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio, in un clima di serena dialettica democratica. Le iniziative propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente quello della votazione, ovvero venerdì 24 maggio 2019; mentre da Sabato 25 maggio 2019, giorno prima delle elezioni, entra in vigore il cosiddetto silenzio elettorale.

Italia al voto per le Euoropee ed Amministrative, ecco i dettagli

