“Incontri di Natura”, domani appuntamento con il GeoParco dell’Aspromonte

29 Maggio 2019 15:12

Ancora un giovedì con gli “Incontri di Natura” promossi ed organizzati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea.

Giovedì 30 maggio alle ore 17, a Reggio Calabria, si parlerà di GeoParco Aspromonte e del percorso di candidatura alla Rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO avviato dall’Ente I docenti Rosolino Cirrincione e Gaetano Ortolano del Dipartimento scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Catania Meridionale”, relazioneranno su “L’Aspromonte un frammento di Europa nell’Appennino Meridionale”, un viaggio tra le eccellenze geologiche dell’Aspromonte nel panorama internazionale e le unicità che hanno rafforzato la candidatura Unesco. Sul lavoro svolto dall’Ente, sulle nuove sfide da affrontare e le iniziative future interverrà Sabrina Santagati dell’Ufficio Geoparco dell’EPNA insieme al Direttore Sergio Tralongo. L’incontro che oltre ad avere carattere divulgativo, rappresenta l’occasione per coinvolgere stakeholder ed appassionati nel percorso di candidatura UNESCO, si svolgerà, come ormai appuntamento consueto giovedì 30 maggio presso il salone delle Conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, in via Campanella 38 a Reggio Calabria, con inizio alle 17. La partecipazione agli “Incontri di Natura” è gratuita.

