Pauroso incidente sulla strada statale 96: tremendo impatto tra un tir ed un taxi, 3 morti

8 Maggio 2019 19:44

Pauroso incidente sulla strada statale 96: tre persone sono decedute in un sinistro avvenuto nel primo pomeriggio in provincia di Bari

Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in provincia di Bari sulla strada statale 96 Altamura-Bari, in territorio di Mellitto (Grumo Appula), in uno scontro frontale fra un tir e un taxi. Le vittime erano a bordo del taxi. Nell’impatto sono morti sul colpo sia il conducente che i due occupanti, un uomo ed una donna del Brasile. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco. E’ intervenuta anche l’ambulanza del 118 per i soccorsi all’altro conducente che sta bene. La strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia e il traffico viene deviato su percorsi alternativi. Da accertare le responsabilità e la dinamica dell’incidente.

(AdnKronos)

Foto di repertorio

Valuta questo articolo