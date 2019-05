Terribile incidente sulla strada provinciale 18: muore un 26enne, ferita gravemente la fidanzata

5 Maggio 2019 14:26

Terribile incidente sulla strada provinciale 18: un 26enne di Altamura è morto e la fidanzata di 24 anni versa in gravi condizioni per un tragico incidente avvenuto ieri sera in provincia di Bari

Un 26enne di Altamura è morto e la fidanzata di 24 anni versa in gravi condizioni per un tragico incidente avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 18 Altamura-Cassano delle Murge, in provincia di Bari. La coppia era a bordo di una Lancia Ypsilon che per cause da accertare è uscita di strada, ribaltandosi in un campo limitrofo. Il conducente è morto sul colpo. La ragazza che era con lui è in gravi condizioni, in rianimazione all’ospedale ”Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Per gli accertamenti procede la Polizia Locale. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

(AdnKronos)

