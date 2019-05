Terrificante incidente sulla strada provinciale 18: morti due fidanzati

8 Maggio 2019 14:08

Terrificante incidente sulla strada provinciale 18: morti due findazati. La tragedia ha suscitato grandissima commozione ad Altamura

Diventa ancora più pesante il bilancio dell’incidente stradale di sabato sera ad Altamura, sulla strada provinciale 18 Altamura-Foresta Mercadante. Nella notte è morta Mara Notario, 24 anni, le cui condizioni si erano subito presentate critiche. Non è stato possibile salvarla per i medici del Policlinico di Bari nonostante tutti i tentativi poiché le lesioni erano gravissime e le condizioni disperate. Era morto sul colpo il fidanzato Marco Massaro, 27 anni, che era alla guida della Lancia Ypsilon uscita di strada per cause da accertare. Al momento dell’incidente era in atto un forte temporale e sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia locale di Altamura. La tragedia ha suscitato grandissima commozione ad Altamura.

(AdnKronos)

