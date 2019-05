10 Maggio 2019 11:35

Pasquale Stefanelli è morto ieri sera in un incidente sul lavoro avvenuto sulla strada statale 89 nei pressi di Manfredonia, in provincia di Foggia

Un uomo di 47 anni, Pasquale Stefanelli, detto Sandro, è morto ieri sera in un incidente sul lavoro avvenuto sulla strada statale 89 nei pressi di Manfredonia, in provincia di Foggia. L’operaio era impegnato nella scorta a un trasporto eccezionale quando è stato investito da un suv. La morte è stata immediata. Stefanelli era originario di Altamura, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco, oltre all’ambulanza del 118.

(AdnKronos)

