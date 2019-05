Drammatico incidente in Sicilia: motociclista perde il controllo del mezzo e muore

19 Maggio 2019 20:04

Drammatico incidente in Sicilia: un motociclista è morto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo mentre viaggiava sull’Autostrada A29dir Alcamo-Trapani

Un motociclista è morto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo mentre viaggiava sull’Autostrada A29dir Alcamo-Trapani, dove il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato al km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo riferisce Anas precisando che la circolazione è consentita su una corsia di marcia. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(AdnKronos)

