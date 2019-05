20 Maggio 2019 17:46

Milano: due auto coinvolte stamattina in un incidente frontale a Opera, ricoverata una ragazza di 13 anni

Due auto coinvolte stamattina verso le 8.00 in un incidente frontale a Opera, in provincia di Milano. Ricoverata una ragazza di 13 anni in codice giallo all’ospedale Niguarda. Altri due ricoverati all’ospedale San Carlo, non in condizioni gravi. Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata finendo in un fosso. Ancora sconosciute le cause dell’incidente.

(AdnKronos)

