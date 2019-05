Calabria: 30enne muore in un incidente stradale, stava andando a fare lo scrutatore

26 Maggio 2019 14:16

Incidente in Calabria: la vittima è un 30enne, stava andando al seggio a fare lo scrutatore

Stamattina avrebbe dovuto fare lo scrutatore per le elezioni europee, ma al seggio non è mai arrivato perchè è rimasto coinvolto in un fatale incidente stradale. Si tratta di Valerio Graziano, un 30enne di Crotone. Il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi condizioni in cui era ridotto. Il giovane era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località “Capo Colonna”, dove era stato nominato scrutatore. Durante il tragitto, per cause in corso d’accertamento, nel quartiere “Farina”, ha perso il controllo della vettura. L’auto ha fatto testacoda finendo contro un muro. Sul posto la polizia per i rilievi del caso.

