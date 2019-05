28 Maggio 2019 22:25

Incidente in Calabria: una donna di 76 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto

Grave incidente a Lamezia Terme dove una donna di 76 anni, Concetta Dinaro, è morta dopo essere stata investita da un’auto. La donna era uscita per gettare la spazzatura quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita. Sul posto i medici del 118 e la Polizia Municipale.

