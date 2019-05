9 Maggio 2019 12:35

Terribile incidente in Calabria, un uomo di 78 anni è morto in un sinistro verificatosi sulla strada provinciale 160 che dalla statale 106 porta a Villapiana

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 160 che dalla statale 106 porta a Villapiana paese. Un uomo di 78 anni Giuseppe Genovese è morto mentre la moglie, Rosa Aieta, che era a bordo della vettura è rimasta ferita in modo grave. I coniugi, per cause in corso d’accertamento, è uscita fuori strada andando a sbattere contro un muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i medici del 118 ed i vigili del fuoco.

