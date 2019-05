31 Maggio 2019 18:42

Terrificante incidente tra una moto ed un furgone, muore 29enne. Il sinistro è avvenuto a Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini

Un uomo di 29 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Il 29enne era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i soccorsi sono stati inutili perché il motociclista è morto sul colpo. Il ponte è stato chiuso per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi utili a capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

(AdnKronos)

