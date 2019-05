Gravissimo incidente sull’A4: scontro tra 4 tir, un morto ed un ferito grave

13 Maggio 2019 22:25

Un gravissimo incidente stradale ha causato un morto e un ferito grave sulla A4 Villesse – Palmanova in direzione Venezia

Un incidente stradale ha causato un morto e un ferito grave sulla A4 Villesse – Palmanova in direzione Venezia. Lo schianto, che ha coinvolto quattro mezzi pesanti, si è verificato verso le 16,30, all’altezza del comune di Aiello del Friuli, 3 chilometri dopo la barriera di Villesse. Nel momento in cui è avvenuto l’impatto non c’erano code, né sono attivi cantieri. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono accorsi il personale di Autovie Venete, il 115 e i soccorsi meccanici per la rimozione dei mezzi, il 118 e l’elisoccorso per il trasporto del ferito.

(AdnKronos)

Foto di repertorio

