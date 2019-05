Il Motorshow 2Mari sta per iniziare: ecco come acquistare i biglietti in prevendita e risparmiare [INFO]

27 Maggio 2019 13:45

Motorshow 2Mari, l’evento imperdibile al quale si potrà assistere ad un prezzo vantaggioso, acquistando il biglietto in prevendita

Dal 1 al 9 giugno 2019, presso l’Area Portuale di Saline Joniche a Reggio Calabria, prenderà il via il Motorshow 2Mari. Si tratta dell’evento tanto atteso da professionisti e appassionati, che vede come protagonisti non solo i motori, ma anche gli straordinari spettacoli offerti dagli addetti ai lavori, le esperienze dal vivo fruibili da tutti gli amanti dei motori e i diversi incontri con i protagonisti del mondo del motorsport.

Un evento imperdibile, dunque, che segnerà un primato sul territorio calabrese e al quale si potrà assistere ad un prezzo vantaggioso acquistando il biglietto in prevendita. La prevendita, infatti, permetterà di ottenere un accesso privilegiato con un ulteriore risvolto positivo: si potranno saltare le code al varco d’ingresso.

I biglietti potranno essere acquistati tramite circuito vivaticket, accedendo all’apposita sezione del sito www.motorshow2mari.it .

All’interno del portale vivaticket sarà anche possibile individuare il punto vendita più vicino al luogo di residenza per ritirare i biglietti acquistati.

Biglietto ingresso per singola giornata : 10 euro in prevendita; 15 euro al botteghino.

: 10 euro in prevendita; 15 euro al botteghino. Abbonamento per tre giorni : 24 euro in prevendita.

: 24 euro in prevendita. Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni e diversamente abili.

Articolo pubbliredazionale

