Grave intimidazione ad un candidato sindaco in Calabria [NOME e DETTAGLI]

6 Maggio 2019 23:00

Calabria: ignoti hanno squarciato, a scopo intimidatorio, due pneumatici dell’auto in uso al candidato sindaco di Corigliano Rossano Stasi

Ignoti hanno squarciato, a scopo intimidatorio, due pneumatici dell’auto in uso al candidato sindaco di Corigliano Rossano, Falvio Stasi, in corsa per le elezioni amministrative del 26 maggio.

Intimidazione ad un candidato sindaco in Calabria: 15 giorni fa forate due gomme dell’auto di proprietà

Stasi, circa 15 giorni fa, aveva trovato forate due gomme dell’auto di sua proprietà, ma non aveva dato importanza all’episodio. “Vorrei – ha detto Stasi – che l’attenzione si focalizzasse sui contenuti della campagna elettorale e non su questi gesti. Questo atto non intorbidisce la campagna elettorale”.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo