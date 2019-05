7 Maggio 2019 22:55

Il governo britannico ha definitivamente confermato che il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee. “Le elezioni per il Parlamento europeo si terranno il 23 maggio, dopo che il governo ha stabilito che non c’è abbastanza tempo per completare la ratifica della Brexit prima di quella data”. Lo ha detto il sottosegretario del governo, David Lidington, secondo quanto riporta la Press Association.

(AdnKronos)

