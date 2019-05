Giro d’Italia 2019: Caleb Ewan vince in volata l’11ª tappa, solo 4° Viviani [FOTO]

22 Maggio 2019 17:48

Caleb Ewan vince in volata l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Carpi-Novi Ligure di 221 km

Caleb Ewan vince in volata l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Carpi-Novi Ligure di 221 km. L’australiano dello Lotto-Soudal conquista il secondo successo di tappa in questa edizione della corsa rosa imponendosi davanti al francese Arnaud Demare (Groupama-Fdj) e al tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Solo quarto il veneto Elia Viviani (Quick-Step) che deve ancora una volta rimandare il successo in questa edizione del Giro. Il romano Valerio Conti mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani 12esima frazione, con partenza da Cuneo e arrivo a Pinerolo dopo 158 km.

(AdnKronos)

