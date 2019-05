Gioventù Nazionale si struttura in provincia di Messina con la nomina di Angelo Arbuse

19 Maggio 2019 16:12

Messina, La Spada: “esprimo soddisfazione per la nomina del giovane Angelo Arbuse come coordinatore della città metropolitana per Gioventù Nazionale”

“Esprimo soddisfazione per la nomina del giovane Angelo Arbuse come coordinatore della città metropolitana per Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia – dichiara Antonio La Spada, coordinatore regionale di GN per la Sicilia Orientale – il nostro lavoro sul territorio si sta manifestando con l’adesione di tanti giovani che condivisono il percorso politico di Giorgia Meloni, in forte crescita sul nostro territorio. Proprio qui a Napoli è in corso la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni europee del 26 maggio e Gioventù Nazionale ha voluto presenziare con tanti militanti provenienti dalla Sicilia e dalla provincia di Messina. Identità, sovranismo e difesa del diritto allo studio sono da sempre i nostri riferimenti che porteremo avanti con orgoglio e determinazione a fianco della nostra leader.”

