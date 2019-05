Giovane italiano trovato morto a Londra: indaga la polizia inglese [NOME e DETTAGLI]

16 Maggio 2019 22:35

Un giovane italiano è stato trovato senza vita sabato scorso a Londra, dove da alcuni mesi lavorava come cameriere

Un giovane di Montopoli (Pisa), Erik Sanfilippo, 23 anni, è stato trovato senza vita sabato scorso a Londra, dove da alcuni mesi lavorava come cameriere. Ne dà notizia oggi la stampa locale. Il corpo del giovane italiano, che presentava una ferita alla testa, è stato ritrovato in un cassonetto dei rifiuti a Islington, in Tollington Road. La polizia inglese ha diramato una nota ufficiale nella quale spiega che la morte è per il momento catalogata come “unexplained”, cioè da chiarire, perché l’esame post-mortem non ha dato risultanze definitive. Ulteriori esami sono già disposti dagli inquirenti. Sempre la polizia spiega che i familiari sono stati avvisati (i genitori sono partiti stamani per Londra) e che l’intervento risale alle 16 di sabato. Domenica scorsa un uomo di 52 anni è stato arrestato perché sospetto di omicidio e rilasciato su cauzione in attesa di un’udienza di metà giugno. La polizia inglese ha anche lanciato un appello a eventuali testimoni perché si facciano avanti.

(AdnKronos)

