Reggio Calabria: tutti in piazza per la Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo

1 Maggio 2019 10:16

Anche Reggio Calabria partecipa alla Giornata mondiale della risata per la pace del mondo: appuntamento sabato a Piazza Italia

Reggio Calabria aderisce alla Giornata Mondiale della Risata per la Pace nel Mondo. La manifestazione, in programma sabato prossimo, alle 10 a Piazza Italia, vedrà la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera. “Questa giornata– spiega Anna Elisa Meliadò-è stata creata dal dott. Madan e Madhuri Kataria fondatori dello Yoga della Risata una disciplina che sta migliorando la vita di milioni di persone in tutto il mondo“. Chiunque potrà partecipare alla manifestazione contribuendo a diffondere pace e gioia attraverso la risata.

