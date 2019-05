4 Maggio 2019 15:35

Giochi, il 16 maggio Sapar incontra Bova. Distante: “in Calabria urgenti modifiche alla legge regionale. Ringraziamo l’on. Bova per la sua disponibilità che verificheremo fino in fondo”

Sapar attraverso gli organi di informazione aveva già avuto modo di commentare le misure restrittive previste dal regolamento regionale della Calabria (legge 9/2018) attraverso il quale si introduce il “distanziometro” dai luoghi sensibili anche per altre tipologie di apparecchi da intrattenimento come i videogiochi, flipper e calciobalilla. A questo si aggiunge la norma che prevede limiti orari di 8 ore per gli esercizi commerciali che ospitano questa tipologia di apparecchi e la rimozione immediata degli apparecchi dai bar. Saranno questi i temi che il presidente nazionale dell’Associazione di categoria Domenico Distante insieme ai responsabili Sapar affronterà nel corso dell’incontro con il presidente della commissione anti ‘ndrangheta Arturo Bova in programma a Catanzaro il 16 maggio prossimo nella sede della Regione. “Ringraziamo l’on. Bova – scrive l’Associazione – per la sua disponibilità che verificheremo fino in fondo. Il nostro scopo – dichiara il presidente Sapar, Distante – resta quello di salvaguardare gli investimenti delle piccole e medie imprese, garantire il mantenimento di oltre 6mila posti di lavoro e sostenere il contrasto alle ludopatie, in piena intesa con i Serd, le associazioni e le organizzazioni settoriali che si occupano del problema, attraverso provvedimenti mirati e azioni condivise in grado di coniugare le diverse esigenze, sia sul piano sociale che su quello economico a tutela dei gestori e degli esercenti oltra alla salvaguardia dei posti di lavoro”.

Valuta questo articolo