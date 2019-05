Elezioni europee, Gervasi: “Il mio impegno per Messina continuerà più forte di prima”

27 Maggio 2019 15:05

Gervasi: “La mia Messina ha risposto con forza al mio appello. Il risultato mi inorgoglisce e mi dice di andare avanti”. Catalfamo (FdI): “Continuiamo a crescere”

“Triplicherò il mio impegno“- così Maria Fernanda Gervasi commenta a caldo i risultati delle elezioni europee, nelle quali la giovane di Messina era candidata con Fratelli d’Italia. Una lunga lettera, in cui Gervasi racconta l’esperienza della campagna elettorale e promette di ripartire più forte di prima. Ecco cosa scrive Maria Fernanda:

“È stata un’esperienza intensa ed entusiasmante. Il mio primo pensiero va a tutti i cittadini di Messina, che con il loro voto hanno voluto premiare la mia candidatura e le mie idee: un significativo riconoscimento per tutto quello che ho cercato di fare in questi anni di impegno politico e sociale. In questo percorso ho puntato sulla semplicità e la chiarezza nell’affrontare le grandi questioni europee qui in riva allo Stretto, coniugando un’idea forte e centrale, quella dell’Europa unita, con le questioni peculiari del territorio, le grandi idee e i bisogni quotidiani: dal Ponte sullo Stretto, al lavoro e alla solidarietà, e ancora la famiglia e la sicurezza. Ho tentato di spiegare come senza la partecipazione e l’impegno di tutti l’idea di Europa rischia di svuotarsi e perdere forza e significato. La mia città, l’amata città di Messina, ha risposto con forza al mio appello. Il risultato mi inorgoglisce e mi dice di andare avanti: quell’“adesso” che ho più volte ripetuto in campagna elettorale, non era un semplice slogan: era la sintesi di una profonda convinzione. In politica “adesso” è “sempre”, è avere la forza e il coraggio di spingersi oltre le contingenze e ribadire che ogni giorno è un giorno da consacrare agli altri, a quelli che hanno riposto in te la loro fiducia, e a quelli che pur “distanti” fanno ugualmente parte del corpo della nazione. Il popolo è sovrano, lo è sempre. E lo sarà ancora di più se nel suo canto, nel suo inno alla patria, troverà le parole, la forza, e la compassione per unire anche gli “altri”.

Il mio impegno politico continuerà più forte di prima, in linea con le battaglie portate avanti nel corso di questa campagna elettorale. Credo che adesso la Sicilia si trovi al cospetto di una grande sfida: farsi ancora una volta culla di un laboratorio per la creazione di un nuovo soggetto politico, espressione di una destra moderata e convintamente europeista, che voglia finalmente valorizzare le grandi potenzialità della nostra isola, guardando – come ha più volte indicato il governatore Musumeci – a quelle realtà produttive sane che possono ricevere dall’Europa il sostegno dei fondi comunitari per restituire a tutti i cittadini un patrimonio duraturo di cultura e di sviluppo.

Non posso e non voglio dimenticare in questo momento tutti gli amici che hanno creduto in me, a Messina, in provincia e in molte altre città della Sicilia.

Ho messo la mia persona al loro servizio e il mio impegno, in nome delle idee per cui mi sono battuta, continua da subito, da “adesso”.

Elezioni europee, Caltafamo (FdI) commenta il risultato di Maria Fernanda Gervasi: “Abbiamo portato una ragazza di 30 anni nell’agone politico dei big. Siamo cresciuti ovunque e siamo soddisfatti”

“Non una facile campagna elettorale che ha visto molto la base elettorale depotenziata da una scarsissima affluenza. Proiettando però i numeri in percentuale, questa operazione ci permette di vedere meglio e con più lucidità il risultato straordinario che parla di un territorio che riconosce il nostro impegno quotidiano.”

Questo il commento dell’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito, sul risultato di queste elezioni europee in Sicilia.

“Abbiamo portato una ragazza di 30 anni nell’agone politico dei big, Maria Fernanda si è difesa con 9.283 voti complessivi di cui ben 5.854 voti nella sola provincia di Messina. Numeri che ci fanno ben sperare e che certificano una presenza capillare. A Maria Fernanda, giovane motivata e determinata, va il mio grazie e il mio affetto per aver condotto una campagna elettorale ispirata sempre sui contenuti e mai sopra le righe, segno che anche la tenuta di un certo stile, alla fine, premia sempre.”

In riferimento al partito, il deputato barcellonese specifica che: “Nel Comune di Messina Fratelli d’Italia cresce non soltanto per i voti di opinione, seppur numerosi, ma grazie al traino dei due candidati messinesi che si sono spesi bene. I loro voti rappresentano più della metà del comparto complessivo di FdI su Messina.” Sono ancora in fase di definizione i calcoli per l’assegnazione del seggio che dovrebbe essere tolto a Forza Italia e consegnato a Fratelli d’Italia, su questo c’è ancora incertezza anche se in molti danno il seggio al partito della Meloni: “Fratelli d’Italia superando in Sicilia il 7% e nella nostra provincia addirittura l’8% si conferma un partito giovane e in crescita con un boom di preferenze su Giorgia Meloni, leader che insieme a Salvini macina consensi ormai da anni.”

