Il sottosegretario Gaetti a Messina: ecco il programma

8 Maggio 2019 13:50

L’esponente del Governo incontrerà i deputati Antonio De Luca e Valentina Zafarana nella sede del M5s. Il giorno successivo, dopo il convegno “Collaboratori e testimoni di Giustizia”, la visita in Prefettura a Messina con i portavoce

Doppio appuntamento a Messina con il sottosegretario al Ministero dell’Interno Luigi Gaetti, che giovedì 9 maggio, alle 18:30, incontrerà i deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana nella sede del meet-up “Grilli dello Stretto”, in via Lenzi 17. Nel corso dell’incontro, promosso dal M5s, si discuterà in particolare di agricoltura e contrasto alla mafia, con un focus sui traguardi raggiunti nei primi 10 mesi di Governo e sugli obiettivi futuri.

Il giorno successivo, alle 10, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello del Tribunale di Messina, si svolgerà invece il convegno dal titolo “Collaboratori e testimoni di Giustizia. Due figure a confronto. Ruoli, funzioni, criticità”, promosso da Aiga Messina e dall’Ordine degli Avvocati.

All’incontro interverranno lo stesso Sottosegretario, il deputato regionale Antonio De Luca, componente Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, il senatore Nicola Morra, presidente Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, il Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Messina, Maurizio De Lucia, il Presidente della Camera Penale di Messina, Adriana La Manna, e il Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Messina, Giovanni Irrera. Modera l’incontro l’avvocato Alfonso Polto della Camera Penale di Messina.

Previsti, al termine del convegno, degli incontri istituzionali fra i portavoce del M5s e l’ordine degli Avvocati di Messina, la magistratura e la Procura messinese. Subito dopo, il sottosegretario Luigi Gaetti e Antonio De Luca, insieme a parte della deputazione cittadina nazionale e regionale del Movimento 5 Stelle, si recheranno in visita alla Prefettura di Messina, dove si terrà un incontro istituzionale con il Prefetto Maria Carmela Librizzi e le Forze dell’Ordine per fare il punto sulle principali tematiche inerenti la città e la provincia.

