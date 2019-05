Gabriele Cirilli sbarca in Sicilia con “Mi piace”: tappa anche a Messina [DATE E INFO]

7 Maggio 2019 08:57

Gabriele Cirilli torna a teatro con il suo nuovo spettacolo ”Mi piace” che porta in lungo e in largo per l’Italia anche in Sicilia

Dopo i sold out fatti registrare nella passata stagione con ”Tale e Quale Show… Again!”, Gabriele Cirilli torna a teatro con il suo nuovo spettacolo ”Mi piace” che porta in lungo e in largo per l’Italia: in 7 mesi ha ”toccato” ben 33 città. Tra le date più attese, quelle in programma in Sicilia nei prossimi giorni: il 15 maggio a Siracusa (Teatro Comunale); il 16 maggio a Mistretta (Messina, Cineteatro Odeon) e dal 17 al 19 maggio a Palermo (Teatro Savio). Dalla commedia degli equivoci al cabaret attraverso monologhi, canzoni e balletti: sul palco l’artista attraverserà tutti i generi del teatro comico in una prova d’attore completa e sfaccettata. Già dal titolo si intuisce il mood della messa in scena, legato al nostro rapporto con l’inseparabile telefonino (grande protagonista sul palco) e il mondo della comunicazione 2.0: ”Viviamo tutti per un Like, in italiano Mi piace, spiega Cirilli. La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante… Insomma ”Mi piace” è la parola chiave della nostra esistenza”. Lo spettacolo celebra inoltre i 30 anni di carriera di Gabriele Cirilli, nel luogo che più ama: il palcoscenico. ”Mi piace” è uno spettacolo scritto da Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento e Gianluca Giugliarelli. La regia è di Claudio Insegno.

Valuta questo articolo