Fondi teatro della Regione Calabria: indagata la compagna di Oliverio e altri 8 [NOMI e DETTAGLI]

14 Maggio 2019 00:10

Fondi teatro della Regione Calabria: indagata la compagna di Oliverio, è accusata di avere compiuto reati “sfruttando la propria posizione”

E’ caos sui fondi teatro della Regione Calabria. Tra le nove persone cui la Procura della Repubblica di Catanzaro ha notificato l’avviso di conclusione indagini nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione da parte della Regione dei fondi destinati nel 2016 ai circuiti teatrali regionali, c’è anche Adriana Toman, compagna di Mario Oliverio. I reati che vengono ipotizzati sono la turbata libertà degli incanti con riguardo all’assegnazione del contributo per la realizzazione di iniziative culturali, da finanziare nel 2016, per la selezione indetta dal dipartimento regionale “Turismo e beni culturali, istruzione e cultura”, e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, con riguardo all’affidamento, da parte del Dipartimento regionale “Turismo e beni culturali, istruzione e cultura”, nell’anno 2017, di contributi gravanti sul fondo unico cultura. Toman è accusata di avere commesso i reati “sfruttando la posizione goduta in seno alla Regione Calabria per essere la compagna del presidente della Regione Mario Oliverio”. Il Governatore non è indagato.

Fondi teatro della Regione Calabria: 9 in tutto gli indagati

Tra gli indagati nell’inchiesta dei fondi teatro della Regione Calabria ci sono Sonia Tallarico, dirigente generale del Dipartimento regionale “Turismo e beni culturali, istruzione e cultura”, e Antonio Sicoli, critico d’arte, direttore del Maon, Museo d’arte dell’Otto e Novecento di Rende”. Nell’inchiesta, partita nel marzo del 2017, per l’assegnazione di 220 mila euro all’associazione culturale “Porta Cenere”, sono indagati Sonia Tallarico, Gianclaudio Festa, coordinatore dell’Avvocatura regionale, Dario Borruto, avvocato dell’Avvocatura regionale, Pasquale Giorgio Piraino, Angela Rotella e Giacinto Gaetano, rispettivamente, presidente e componenti della commissione di valutazione, i quali, su istigazione di Adriana Toman e con il concorso morale di Marco Silani, direttore artistico della compagnia “Porta Cenere”, avrebbero turbato la selezione indetta per la realizzazione di iniziative culturali relative ai circuiti teatrali, suddivisi per Area Nord, Centro e Meridionale.

Fondi teatro della Regione Calabria, Oliverio: “mi sento oggetto di interventi ingiusti che, in parte, sono stati già evidenziati nella loro infondatezza dalla Cassazione prima e dal giudice per le indagini preliminari poi”

“Io non mi sento politicamente assediato. Mi sento oggetto, piuttosto, di interventi ingiusti che, in parte, sono stati già evidenziati nella loro infondatezza dalla Cassazione prima e dal giudice per le indagini preliminari poi. Non comprendo le ragioni di questa ostinazione, di questo accanimento”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. “Vorrei capire queste ragioni – ha aggiunto Oliverio – perchè io non sono tra quelli che crede che ci siano atteggiamenti precostituiti della magistratura. Però constato che, appunto, sulla base di quello che gli organi giudicanti evidenziano, ci sono azioni, contestazioni che andrebbero, quanto meno, meglio valutate e approfondite prima di alimentare la gogna mediatica di cui io sono oggetto”.

